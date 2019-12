Proces important castigat de FIFA

Ziare.

Intr-un comunicat publicat vineri, FIFA a salutat decizia Curtii de apel de la Bruxelles care a respins un recurs formulat de Doyen Sports Investments si de clubul belgian FC Seraing.Acestia doreau sa fie constatata ilegalitatea regulilor FIFA in ce priveste detinerea drepturilor asupra jucatorilor de catre terti (TPO) si third party investment (TPI), reguli enuntate in articolele 18 bis si 18 ter ale regulamentului privind statutul si transferul jucatorilor.Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) s-a pronuntat in acelasi sens pe 9 martie 2017, la fel cum a facut si Tribunal federal elvetian pe 20 februarie 2018."Aceste reguli ale FIFA sunt indispensabile pentru a apara independenta cluburilor si a jucatorilor si pentru a garanta integritatea meciurilor si a competitiilor", a reactionat Emiliano Garcia, directorul juridic al instantei internationale.