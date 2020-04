Procurorii au finalizat cel mai mare dosar de coruptie din istoria fotbalului

Ziare.

Cativa fosti functionari au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, in scandalul de coruptie din cadrul FIFA , care dateaza din 2015. Atat Rusia cat si Qatarul au negat ca ar fi facut ceva ilegal pentru a obtine statutul de gazda a Cupei Mondiale, in urma cu un deceniu, cand a avut loc sedinta Comitetului Executiv al FIFA, in cadrul careia au fost stabilite tarile organizatoare ale celor doua turnee finale.Conform rechizitoriului dat publicitatii luni de catre Departamentul de Justitie al SUA, Nicolas Leoz, pe atunci presedinte al Confederatiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), si fostul presedinte al Federatiei braziliene de fotbal (CBF), Ricardo Teixeira, au primit mita pentru a vota in favoarea Qatarului.De asemenea, Jack Warner din Trinidad-Tobago, presedintele Confederatiei din America de Nord, America Centrala si Caraibe (CONCACAF) si vicepresedinte al FIFA la momentul respectiv, ar fi primit 5 milioane de dolari drept mita pentru a vota in favoarea Rusiei, in timp ce conducatorului Federatiei guatemaleze de fotbal, Rafael Salguero, i s-ar fi promis o mita de un milion de dolari, potrivit actului de acuzare.Rusia a fost, in final, preferata in fata candidaturii Angliei, precum si celor comune depuse de Spania/Portugalia si Belgia/Olanda. Pentru turneul din 2022, Qatarul a primit 14 voturi favorabile, fata de doar cele 8 primite de Statele Unite, in ultimul tur de scrutin. Celelalte candidaturi au fost ale Japoniei, Coreei de Sud si Australiei.Comitetele de candidatura din Qatar si Rusia au negat intotdeauna ca ar fi platit mita pentru a obtine dreptul de organizare ale turneelor finale respective.Chestionat daca autoritatile ruse sunt la curent cu actul de acuzare american, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat: "Am citit informatiile din presa. Nu intelegem la ce se refera. Rusia a primit dreptul de a organiza Cupa Mondiala in perfecta legalitate. Nu a avut niciun fel de legatura cu mita. Respingem acest lucru. Iar Rusia a gazduit cea mai buna Cupa Mondiala de fotbal din istorie, de care suntem mandri".Responsabilii Cupei Mondiale din Qatar s-au confruntat cu acuzatii de coruptie imediat dupa ce micul emirat din Golful Persic a primit dreptul de organizare a turneului din 2022.In 2024, FIFA, aflata atunci sub controlul fostului presedinte Sepp Blatter, a achitat Rusia si Qatarul de orice acuzatie de ilegalitate legata de atribuirea Cupei Mondiale, dupa o ancheta.Blatter a fost ulterior fost suspendat din fotbal, alaturi de alti functionari ai FIFA, dupa o ancheta interna a Comisiei de etica a Federatiei internationale, favorizata de arestarea a sapte oficiali ai FIFA, acuzati de coruptie la Zurich, in mai 2015.