Qatar risca sa piarda organizarea Cupei Mondiale din 2022: Unde s-ar putea disputa turneul final

Fostul sef al FIFA, Sepp Blatter, prezinta variantele pe care forul international le-ar avea in cazul in care Mondialul nu se va disputa in Qatar.Potrivit acestuia, Mondialul de peste doi ani ar putea fi organizat de SUA sau Japonia."Statele Unite ale Americii ar putea organiza Cupa Mondiala in 2022 in loc de 2026", a spus Blatter intr-un interviu acordat Bild."Americanii sunt capabili, nu e SF. De asemenea, Japonia ar putea organiza turneul final. Si Germania ar putea s-o faca, daca asta ar insemna sa ai doua editii consecutive in Europa", a adaugat acesta.Procurorii americani sustin ca oficialii FIFA ar fi primit o mita de aproape 5 milioane de euro.I.G.