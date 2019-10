Suspendare pe viata dictata de FIFA

Ziare.

com

Secretar general al CONCACAF in perioada 2012-2015, Sanz (45 ani) a fost suspendat de Comisia de etica din cadrul FIFA pentru participarea sa, in perioada respectiva, la negocierea mitei pentru atribuirea unor evenimente sportive care se desfasurau sub egida CONCACAF, a Federatiei de Fotbal din Caraibe (CFU) sau a CONMEBOL (Confederatia sud-americana de fotbal), a indicat FIFA.Enrique Sanz va trebui sa achite si o amenda de 100.000 franci elvetieni.In urma cu patru ani, Sanz fusese suspendat provizoriu de FIFA din toate activitatile legate de fotbal, ulterior conducerea CONCACAF decizand sa-l concedieze pe columbian pe fondul scandalului de coruptie care a vizat si alti oficiali ai FIFA, printre care si presedintele CONCACAF.Sase saptamani de audieri care au avut loc la sfarsitul lui 2017 la un tribunal din Brooklyn (SUA) au evidentiat existenta unor plati de milioane de dolari, sume virate de firme de marketing sportiv unor responsabili ai fotbalului din America Latina, in schimbul drepturilor TV si de promovare a turneelor de pe continent, printre care Copa America si Copa Libertadores.Printre cele 42 persoane inculpate de justitia americana in afacerea de coruptie de la FIFA au fost mai ales sud-americani, dar si cativa nord-americani, precum Chuck Blazer, martor-cheie al FBI, decedat in iulie 2017.