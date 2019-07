Antrenor la tineretul lui Al Wahda, Mutu viseaza la Fiorentina

Ziare.

"Briliantul" spune ca obiectivul lui in momentul de fata este sa se dezvolte ca antrenor, urmand ca apoi sa incerce sa ajunga pe banca tehnica a toscanilor."Adevarata mea tinta, in momentul de fata, este sa capat experienta si sa devin mai bun ca antrenor", a spus Mutu in ProSport , iar cand a fost intrebat ce echipa isi doreste sa pregateasca a raspuns fara sa stea pe ganduri:"In primul rand, pe Fiorentina . O iau pas cu pas, am timp."Mutu a mai explicat ca a avut recent oferte din Liga 1 , insa le-a refuzat pentru ca nu era momentul sa revina in Romania."Am avut discutii cu trei echipe. Le-am multumit si am refuzat politicos, nu era momentul."Adi Mutu are 40 de ani si este antrenor la echipa secunda a lui Al Wahda de un an de zile.