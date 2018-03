Gradinite si scoli din Voluntari inchise dupa ce peste 200 de copii si adulti au facut toxiinfectie alimentara

Ziare.

Pacientii nu au necesitat internare si au primit tratament si recomandari de la medici . Ministerul Sanatatii anunta ca toate unitatile de invatamant unde au aparut cazuri vor ramane inchise, reluarea cursurilor urmand a fi decisa de catre DSP.Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de catre Ministerul Sanatatii, joi, in mai multe unitati de invatamant prescolar din localitatea Voluntari a izbucnit un focar de toxiinfectie alimentara."La aproximativ o ora dupa masa de pranz, mai multi copii si membri ai personalului au prezentat varsaturi si scaune diareice. In total au fost afectati 198 copii si 19 persoane din randul personalului unitatilor de invatamant. Precizam ca, in aceste unitati erau prezenti, ieri, 540 copii si 134 membri ai personalului", se arata in comunicat.Potrivit documentului, mancarea a fost preparata in bucataria proprie a uneia din unitatile de invatamant din Ilfov, de unde a fost transportata cu masini frigorifice autorizate, catre celelalte unitati.Mai multi copii din aceste unitati de invatamant s-au prezentat la spitalele din Bucuresti (Institutul de Boli Infectioase "Dr. Matei Bals", Spitalul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Victor Babes", Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu", Spitalul "Medlife", Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu") unde au beneficiat de ingrijiri medicale."Nu a fost necesara internarea si au primit recomandarea de regim igieno-dietetic si tratament simptomatic. Directia de Sanatate Publica Ilfov a demarat o ancheta epidemiologica in aceste unitati", mai precizeaza reprezentantii Ministerului.In cadrul anchetei au fost recoltate teste de sanitatie de la personalul care lucreaza in bucatarie si cel care serveste masa, precum si de pe suprafetele din bucatarii. De asemenea, au fost trimise la laboratorul de analize probe alimentare (care au fost pastrate la frigider) de la masa de pranz, fiind anuntata si Directia Sanitar-Veterinara Ilfov.Directia de Sanatate Publica Ilfov a mai dispus efectuarea de exudate nazofaringiene si examene coprobacteriologice la intreg personalul unitatilor de invatamant, realizarea unor dezinfectii in toate unitatile unde au aparut cazuri si suspendarea activitatii in toate unitatile unde s-au inregistrat cazuri."Reluarea activitatii se va face numai cu acordul Directiei de Sanatate Publica Ilfov", mai anunta reprezentantii Ministerului Sanatatii.