In an electoral, primarul Pandele cumpara excursii de 3,2 milioane de lei pentru alegatorii din Voluntari

Mai exact, conform unui contract publicat pe Facebook de Banii Nostri , Directia urmeaza sa achizitioneze "servicii de turism cultural educational, monahal si balnear" in valoare de 3.241.750 de lei, fara TVA.Suma va fi oferita "pentru servicii de turism intern la obiective din Europa, pentru anul 2020", servicii de turism cultural, monahal si balnear de care vor beneficia aproximativ, care "vor fi cazate in hoteluri de minim 2 stele si maxim 3 stele, in maxim 950 de camere".Conform contractului cadru, beneficiarii vor primi si trei mese pe zi.Perioada de derulare a contractului este februarie 2020-decembrie 2020.Banii pentru aceste excursii vor fi dati din bugetul local, in acest an electoral in care, cel mai probabil, edilul Pandele va candida pentru un nou mandat.A.G.