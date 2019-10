Pandele, mesaj si poza de familie pe o brosura cu Sf. Parascheva, distribuita pelerinilor (Galerie Foto)

Foto: Cititor Ziare.com

Astfel, intr-o brosura de patru pagini, distribuita acum cateva zile, care contine o icoana cu Sf. Parascheva, un calendar si imaginea Catedralei Sfanta Cuvioasa Parascheva din Voluntari, apare si un mesaj al lui Pandele, alaturi de o poza a sa cu Gabriela Firea si cu cei doi copii ai lor.In imaginile primite dede la un pelerin, se poate observa mesajul transmis de primarul Voluntariului, totul fiind facut din bani publici. De altfel, Pandele nu doar ca semneaza mesajul si are poza atasata, ci si tine sa sublinieze ca transmite mesajul "in calitate de primar"."Bunul si Dreptul Dumnezeu a randuit prin marea Sa iubire de oameni ca si in acest an, al 14-lea an consecutiv, mii de locuitori ai orasului Voluntari sa mearga sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi", isi incepe sotul Gabrielei Firea "cuvantul inainte" de o pagina.Nu mai putin de 7.000 de oameni au sosit din orasul condus de Pandele , transportul fiind asigurat, ca in fiecare an, de Primaria Voluntari. Edilul a plusat, apreciind, cu cateva zile inaintea sarbatorii, ca sunt de fapt peste 8.000 de pelerini, acestia avand asigurat la drum si "un pachetel"."Fiecare pelerin are un pachetel. Pleaca politia locala cu grupul, pleaca Salvari. Va spun ca an de an am facut lucrul acesta, nu are niciun iz electoral. Protectoarea orasului nostru este Preacuvioasa Parascheva", spunea Pandele, pe 11 octombrie, citat de Romania Tv Intre 150.000 si 200.000 de pelerini ar fi fost prezenti in acest an, la moastele Sfintei Parascheva