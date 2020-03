Primaria condusa de Pandele isi face post TV pe banii contribuabililor

Ziare.

Postul se va numi Metropola TV.Alex Cautis, unul dintre coordonatorii proiectului, a spus, in fata CNA, ca programele se vor axa pe "stirile si evenimentele bune care se intampla in Bucuresti si Ilfov"."Nu insemna ca daca e finantata de Consiliul Local Voluntari trebuie sa aiba doar stiri din Voluntari. Nu este televiziunea lui Pandele, ci a Consiliului Local Voluntari.Imi doresc sa fie un model si pentru alte primarii. Nu este un canal propagandistic", a mai precizat, intre altele, Alex Cautis, citata de Pagina de Media Pentru acordarea licentei au fost opt voturi "pentru" si doua "impotriva" (Dorina Rusu si Cristina Pocora).Potrivit sursei citate, au votat "pentru" Monica Gubernat, Nicolae Balasa, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Rasvan Popescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu si Ramona Sorescu.Dorina Rusu si-a motivat votul spunand ca primarul orasului Voluntari putea sa faca o televiziune din banii sai, nu ai cetatenilor, in conditiile in care investitia este una "foarte mare"."Ma intereseaza faptul ca televiziunea e finantata de Consiliul Local.Exista riscul ca programele de acolo sa se transforme intr-o campanie electorala continua", a subliniat, intre altele, Rusu.Precizam ca informatii pe acest subiect au aparut inca din luna noiembrie 2019