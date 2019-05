Pandele l-a sunat pe protestatarul cu care s-a certat Firea: Vorbesc cu doamna primar general sa te puna sa te ocupi de monumente!

Povestea discutiei telefonice

Florentin Pandele este primarul orasului Voluntari si a anuntat aseara ca vrea sa candideze la Presedintia Romaniei. Discutia telefonica cu Pandele a fost postata de Morosanu pe contul sau de Facebook.Marian Tivilic Morosanu, membru al Asociatiei 21 Decembrie, a avut in aceasta saptamana o disputa verbala cu Gabriela Firea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD. Firea a avut o iesire nervoasa, marti seara, la adresa acestuia cand protestatarul ii intrerupea discursul cu lozinci antiPSD.Miercuri, Firea si Morosanu s-au intalnit la Primaria Capitalei, barbatul avand mai multe solicitari si propuneri pentru revolutionari, dar si pentru comemorarea eroilor cazuti in Revolutia din decembrie 1989. Protestatarul era nemultumit de modul in care PMB are grija de monumentele ridicate pentru eroii Revolutiei si de placutele cu "Bucuresti, oras martir al Revolutiei".Ulterior, protestatarul a fost sunat de sotul primarului. Redam discutia telefonica:Asculta-ma putin. Uite ce-ti propun, uite ce-ti propun eu. Eu te invit, numai daca nu vii sa dai din alea in live, sa nu incepi sa faci... Daca tu gasesti de cuviinta, eu te invit ca om la mine acasa.Ai cuvantul meu de onoare si de om, ca sa ma cunosti si pe mine, am s-o rog, am sa vorbesc cu Gabi. Te invit la noi, stam la o cafea, iti spui doleantele, ca oameni. Dupa care stabilesti si te duci..., stabilim cu Gabi si te duci in audienta la ea, cum faci tu. Si lamurim lucrurile. Poate cine stie.Domnule, eu sunt convins ca orice prim... daca eu, care sunt un primar de margine de Bucuresti, am oameni, atatia oameni care sunt nemultumiti, n-ai cum sa impaci toata lumea. Ce spui tu, mi se pare de minim bun simt. Tu spui: Uite, domnule, vreau si eu placutele alea...Nu vreau eu, domnu' Pandele, legea impune! Legea! Este chiar in lege, ati inteles? Decret prezidential este, nu este altceva.Mai, omule, au trecut 27...29 de ani...30. Si mai ales in anul 30, un an istoric, ar trebui s-avem. Doamna Firea, daca dansa ar fi facut de cand am rugat-o eu de anul trecut, nu era scandal, nu veneam. Pentru ca pe mine ma doare rau ca toate aceste monumente, toate, toate...in aceasta capitala monumentele in memoria eroilor Revolutiei sunt praf. Cimitirul Eroilor, cade zidul de acolo. Asta ma deranjeaza.Bine, uite ce-ti propun eu acum, am sa o rog si pe doamna primar general (sotia lui - n.red.): Domnule, tu, in calitate de revolutionar, am sa prezint acest subiect inca o data, cu placutele, plus o ingrijire a monumentelor Revolutiei si monumente, probabil, care reprezinta o simbolistica de patriotism national.Eu o spun ca unul care am fost crescut in institutii militare. Daca eu as fi in locul doamnei, si-i voi prezenta doamnei primar general, o rog sa aiba intalnirea cu tine, sa zica:Morosanu Tivilic Marian, daca vreti sa stiti.Morosan.Mo-ro-sa-nu Ti-vi-lic Marian.Morosanu Tibilic. De unde esti de tarana?Ti-vi-lic. Bucurestean sunt, get-beget.Bucurestean, ok. Si zic:Mo-ro-sa-nu!Morosan, domnul Morosan......sanu, Mo-ro-sa-nu...Nu. Scuzati-ma un lucru. Nu eu vreau sa ma ocup, primaria cu acele institutii speciale, departamentele din Primarie.Mai, omule...