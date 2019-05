Florentin Pandele, despre Firea: Dragnea a terorizat-o pe Gabi. Aveam informatii ca o vor lucra

Ziare.

"Gabi si-a pierdut sanatatea, mare parte din sanatate, de cand este primar general. Si, in primul rand, cauza principala sunt atacurile care au venit din partea echipei ei. Gabi a fost abandonata", a declarat Pandele, referindu-se la primarul Gabriela Firea.Intrebat daca Liviu Dragnea este cel care a abandonat-o, Florentin Pandele a replicat: "Nu vreau sa sar pe el. I-am dat un mesaj joi. I-am spus sa se intoarca acasa sa-si castige libertatea definitiv. Nu am fost de acord absolut deloc cu ce a facut. A terorizat-o pe Gabi"."Din momentul in care au castigat alegerile parlamentare, au stors-o ca pe o lamaie. Din ianuarie 2017, am realizat, dupa ce s-a dat Ordonanta 13, in momentul in care s-a intors si facea pe nestiutorul, ca 'S-a dat in lipsa mea, ca nu stiu', i-am spus: 'Gabi, depune-ti demisia, din partid si de la primarie!'. Aveam informatii ca o vor lucra" a relatat Florentin Pandele.Amintim ca, joi seara, Florentin Pandele a anuntat si ca va candida la alegerile prezidentiale