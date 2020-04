Primaria lui Pandele imparte pachete cu ulei si faina pentru locuitorii din Voluntari, dar cumpara si sampanie si pateu de rata afumata

Primul contract, jumatate de milion de lei

Dezvaluirea apartine europarlamanetarului Clotilde Armand (USR). Politicianul spune ca a vazut imaginile in care angajatii Primariei Voluntari distribuie, in plina pandemie, 15.000 de sacose cu alimente pentru Paste."Sacose inscriptionate cu numele primarului Pandele care contin ulei si faina. Bun, am inteles... campanie electorala in plina pandemie.Apoi, m-am gandit sa ma uit prin SICAP () sa vad pe ce arunca cu banii primarul Pandele. Si ce sa vezi? Daca locuitorilor din Voluntari le-a distribuit ulei si faina, Directia pentru Educatie Cultural Sportiva si Identitate Comunitara Voluntari s-a apucat sa achizitioneze pachete de lux pentru Paste. In loc de ulei si faina au cumparat Moet, Armand de Brignac, Cognac Hennessy, Krug Grande Cuvee Champagne Premium, Dom Perignon Vintage si alte," scrie Clotilde Armand.Potrivit datelor din SEAP, Directia Educatie Cultural Sportiva si Identitate Comunitara Voluntari a incheiat, la sfarsitul lunii martie, un contract de 560.550 de lei fara TVA pentru achizitia a 30.000 de pachete de alimente. Contractul a fost incheiat prin procedura simplificata cu doua societati, care vor imparti pachete si pentru Craciun.Descrierea contractului este: "Cele 30.000 de pachete cu alimente vor contine urmatoarele produse alimentare: orez, zahar, faina de grau, ulei pentru gatit, malai, pasta de tomate si suplimentar pentru pachetele de Paste, masline de masa."Detalii despre acest contract,Directia Educatie Cultural Sportiva si Identitate Comunitara Voluntari a achizitionat, pe 16 aprilie, un numar de 15 "pachete cu produse traditionale de paste". Achizitia s-a facut prin cumprare directa si este in valoare de 8.971,85 de lei (3.924,26 de euro).Cele mai scumpe pachete sunt in valoare de 1.300 de lei si contin sampanie Dom Perignon Vintage Brut, rom The Real McCoy Rum Barbados, cafea Davidoff Fine Arome, pateuri fine din rata, gasca, iepure, porc si rata afumata, praline, ciocolata etc.Produse similare sunt si in celalte cadouri: sampanie Armand de Brignac Champagne Brut Wood, Krug Grande Cuvee Champagne Premium sau Moet & Chandon Brut Imperial, lichior Sheridan's, Cognac Hennessy Very etc.Detalii despre acest contract,I.S.