Cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog ajunge luni in Senat - ce sustin procurorii anticoruptie

Ulterior, BP va inainta cererea Comisiei juridice pentru formularea unui punct de vedere, care va fi transmis plenului Senatului. DNA a transmis, joi, un comunicat de presa in care arata ca procurorii DNA "desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte asimilate infractiunilor de coruptie privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze drepturile salariale pe o perioada de 12 luni fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contractul individual de munca si fisa postului".Procurorul general interimar Bogdan Licu a transmis Senatului cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual, intr-un dosar legat de modul in care acesta a angajat o consiliera in perioada mandatului sau.