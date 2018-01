Florian Bodog nu mai vrea sa fie ministru al Sanatatii. Ce probleme au marcat mandatul sau

Marile crize din mandatul lui Bodog

"Am luat decizia personala sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat. Va asigur ca voi sustine neconditionat persoana care va prelua portofoliul si ca ma voi asigura ca toate proiectele bune incepute vor continua", a declarat Florian Bodog inaintea sedintei CEx a PSD de vineri, citat de News.ro.Fostul ministru al Sanatatii a mai spus ca a informat inca din seara zilei de joi conducerea partidului cu privire la intentia de a renunta la portofoliul Sanatatii.Florian Bodog este medic chirurg, fost manager al Spitalului Clinic Judetean din Oradea si senator de Bihor. A devenit ministru al Sanatatii in ianuarie 2017. Mandatul sau nu a fost lipsit de probleme.Atunci cand a denuntat practicile ilegale ale medicului clujean Mihai Lucan , deputatul Eugen Ungureanu a declarat ca si Florian Bodog a avut un amestec in respectivul caz. Mai exact, Bodog l-ar fi protejat pe Mihai Lucan."Florian Bodog aranja lucrurile astfel incat controalele care veneau de la minister sa fie moi, sa nu descopere lucruri", a spus Ungureanu, la inceputul acestui an.Tot atunci Eugen Ungureanu a sustinut ca intre Florian Bodog si familia Lucan exista "legaturi foarte vechi, printr-o relatie de nas, legaturi care dateaza din 2007".Dupa doar cateva zile, fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu l-a acuzat pe Florian Bodog ca sustine proiecte care ar putea ingropa sansele de evolutie a sistemului medical romanesc. Intr-o astfel de luare de pozitie , Voiculescu a explicat cum Bodog vrea sa legifereze modul discretionar in care medicul Mihai Lucan isi alegea pacientii pentru transplant.Ulterior, Florian Bodog a fost si audiat in cursul noptii de procurorii DIICOT in acest caz.Tot sub coordonarea lui Florian Bodog a izbucnit, la inceputul lunii septembrie a anului trecut, criza de imunoglobulina din Romania . Tratamentele de profil fusesera scoase de pe lista de medicamente esentiale in Romania. Marii producatori din domeniul pharma au cerut demisia ministrului, iar ministrul a acuzat sectorul farmaceutic si existenta taxei de claw back pentru problemele create.Probleme a avut Florian Bodog si inainte de a deveni ministru. In toamna lui 2016, Ministerul Educatiei ii retrasese acestuia dreptul de a conduce doctorate, argumentand ca nu indeplineste conditiile legale. Ulterior, Bodog a dat Ministerul Educatiei in judecata.PSD Bucuresti o sustine acum pentru la Sanatate Rodica Nassar , a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, citata de News.ro.