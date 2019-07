Procurorii DNA cer ridicarea imunitatii in cazul fostului ministru Bodog, cercetat ca si-ar fi angajat fictiv consiliera

Angajata fictiv 12 luni

Florin Bodog este senator PSD si a fost ministru al Sanatatii in Guvernele Sorin Grindeanu si Mihai Tudose ," sustine DNA, intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, procurorii anticoruptie desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte asimilate infractiunilor de coruptie privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze drepturile salariale pe o perioada de 12 luni, fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contractul individual de munca si fisa postului."Concret, in perioada februarie 2017 - ianuarie 2018, demnitarul (care in prezent nu mai ocupa functia de ministru), desi cunostea ca persoana angajata in functia de consilier personal nu s-a prezentat la serviciu si nu a prestat activitatile la care era obligata prin contractul individual de munca si fisa postului, ar fi atestat in mod nereal prezenta acesteia la locul de munca prin semnarea foilor colective de prezenta si nu a luat masuri pentru sanctionarea disciplinara.", arata DNA.DNA mai precizeaza ca in ceea ce il priveste pe demnitar, actualmente senator, in conformitate cu prevederile legale si constitutionale, efectuarea urmaririi penale pentru infractiunile de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si fals intelectual, ambele in forma continuata, este conditionata de obtinerea unui aviz din partea Senatului.In acest sens, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis procurorului general documentele necesare in vederea sesizarii Senatului care urmeaza a decide.