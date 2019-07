Reactia lui Bodog la acuzatiile DNA: Toti consilierii mei au avut activitatea pe care eu le-am fixat-o

Ziare.

Procurorii DNA au cerut joi procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii fostului ministru pe care il suspecteaza de posibile fapte de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera in perioada mandatului sau."Informatia am aflat-o din presa. S-a cerut ridicarea imunitatii in vederea inceperii cercetarii penale. Am citit comunicatul DNA-ului acum cateva minute. Ceea ce pot sa va spun este ca niciunul dintre consilierii care au fost angajati la minister nu se afla in situatia de a nu fi prestat activitatea pe care le-a trasat-o ministrul.Niciunul, toti au avut activitatea pe care eu le-am fixat-o, fiecare s-a ocupat de ceea ce le-am dat sa faca. Toti consilierii mei, indiferent ca au fost cu norma intreaga sau jumatate de norma, au lucrat in directa mea coordonare. Eu le-am trasat ce anume sa faca, mie mi-au raportat, cu mine au discutat si pe mine m-au ajutat in activitatea mea de ministru", a afirmat Bodog.Procurorii DNA solicita Senatului ridicarea imunitatii fostului ministru al Sanatatii, Florian Bodog, cercetat pentru posibile fapte de abuz in serviciu si fals intelectual, ambele in forma continuata, potrivit unui comunicat al DNA. Ancheta are legatura cu angajarea unei consiliere personale care era platita, dar nu venea la serviciu.Florin Bodog este senator PSD si a fost ministru al Sanatatii in Guvernele Sorin Grindeanu si Mihai Tudose."Avizul solicitat pentru senator in cadrul dosarului penal este necesar pentru efectuarea completa a urmaririi penale si pentru a-i oferi acestuia posibilitatea sa isi formuleze apararile intr-un cadru procesual legal," sustine DNA, intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, procurorii anticoruptie desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte asimilate infractiunilor de coruptie privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze drepturile salariale pe o perioada de 12 luni, fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contractul individual de munca si fisa postului.