Universitatea de Vest propune retragerea titlului de doctor in cazul fostului ministru Florian Bodog

"existenta unui grad de similitudine de 36% in teza de doctorat

Cum a fost scos la iveala plagiatul

Comisia de Etica a UVT, prin hotararea nr. 14/17.07.2018, a vorbit despre" a lui Bodog F. Florian Dorel si a observat ca "aceasta nu respecta standardele de calitate actuale si etica profesionala in modul de elaborare si redactare a tezelor de doctorat", aminteste Universitatea de Vest.In data de 25 iulie, Senatul Universitatii a constatat ca trebuie declansata procedura legala prin care IOSUD-UVT propune CNATDCU retragerea titlului de doctor , propunere avizata vineri, 27 iulie.Toate documentele vor fi transmise catre CNATDCU in cursul zilei de luni, 30 iulie, spune UVT.Florian Bodog a anuntat ca va contesta decizia."Voi ataca decizia luata la Universitatea de Vest din Timisoara si mi-as permite sa-l intreb pe domnul deputat liberal, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, cand a gresit, atunci cand a propus sa mi se acorde titulul de doctor in calitate de presedinte al Comisiei sau cand a facut presiuni asupra Comisiei de etica pentru a preciza in textul raportului domniilor lor ca este vorba de plagiat", a declarat Bodog pentru Plagiatul lui Florian Bodog a fost devoalat de jurnalista Emilia Sercan.Conform articolului publicat de pressone.ro, doua dintre cartile din care Bodog a copiat masiv sunt semnate, una, de un consilier personal de-al sau − decanul unei facultati de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti, iar alta, de o colega − conferentiar universitar la Facultatea de Medicina si Farmacie a Universitatii din Oradea.Autorul uneia dintre carti este conferentiarul universitar Lucia Daina, subordonata si colega a lui Bodog atat la Facultatea de Medicina unde el a fost decan, cat si la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Oradea, pe care Bodog l-a condus ca manager. Lucia Daina este in prezent directorul medical al acestui Spital.De asemenea, primele 47 de pagini din teza ministrului Sanatatii sunt plagiate, in cea mai mare parte, din volumul intitulat "Management: de la teorie la practica" (autori: Viorel Cornescu, Paul Marinescu, Doru Curteanu si Sorin Toma), publicat in 2003 la Editura Universitatii din Bucuresti.Doctoratul in Stiinte Economice este cel de-al doilea titlu stiintific de doctor pe care il detine Bodog, primul fiind cel in Stiinte Medicale, obtinut in 2001 la Universitatea din Oradea.