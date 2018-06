Coldea avertizeaza ca neadoptarea legilor securitatii nationale vulnerabilizeaza Romania

Ziare.

"Vorbind despre legi, este o problema in Romania faptul ca Parlamentul nu a adoptat legile securitatii nationale, ceea ce creaza o mare vulnerabilitate nu doar pentru tara noastra, ci si pentru aliatii sai din NATO.Ma refer aici la faptul ca nu a fost reglementata problema cartelelor telefonice preplatite, in conditiile in care s-au gasit astfel de cartele romanesti la unele persoane apartinand unor organizatii teroriste, ceea ce a creat probleme. Au fost purtate discutii pe aceasta tema", a spus Coldea vineri, la Cluj-Napoca, la Institutul de Istorie al Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB), la o conferinta internationala pe teme de securitate, ca o problema care trebuie reglementata este cea a vanzarii cartelelor telefonice preplatite.Coldea preda ca profesor asociat cursul de masterat "Intelligence si decizie politica" la Departamentul de Studii Internationale si Istorie Contemporana al Facultatii de Istorie si Filosofie a UBB.