"Coldea, despre scandalul protocoalelor: Fake stories! Vulnerabilizam securitatea Romaniei si a aliatilor. Unii tradeaza fara pic de rusine interesele statului"

"Ce ar trebui? Sa comunicam spionilor si tradatorilor ca nu avem protocoale?!?"

Ziare.

com

Coldea a spus ca toate discutiile de acum din spatiul public sunt povesti false, iar pe cei care le alimenteaza i-a comparat cu Iuda, numindu-i tradatori. Mai mult, Coldea arata ca, dupa decizia CCR, Serviciul e in imposibilitatea de a lucra in baza unui protocol pe infractiunile contra securitatii nationale - tradare, spionaj, chiar si terorism."Am supus atentiei Comisiei ca azi, urmare a acestui asalt fara precedent asupra problematicii cooperarii cu Ministerul Public, Serviciul e in imposibilitatea de a lucra in baza unui protocol pe infractiunile contra securitatii nationale. Nu mai avem protocoale dupa decizia CCR. Vulnerabilizam nu doar securitatea Romaniei, ci si a aliatilor.Luati de valul retoricii, sa nu pierdem din vedere lucruri importante. Sa vedem care sunt solutiile clare pentru a remedia acest lucru. (...) Nu exista alta practica in lume! Nu se poate coopera interinstitutional fara sa existe un protocol, mai ales cu serviciile de informatii. In practica, (protocolul) avea un caracter tehnic, functiona ca un ghid, tocmai pentru a asigura legalitatea si practica unitara. Se coopera conform competentelor legale ale fiecarei parti.Nu a existat ca ofiteri SRI sa fi realizat sau intocmit un singur act de urmarire penala. Sunt povesti izvorate dintr-o realitate paralela. (...) Constat ca subiecte lansate in spatiul public cas-au transformat insi incearca sa ia locul realitatii. Adevarul e ca SRI si-a facut treaba, cetatenii romani au fost bine protejati", le-a spus Coldea jurnalistilor.Fostul adjunct al SRI spune ca in ce priveste astfel de chestiuni sensibile, transparenta totala nu e posibila, pentru ca asta inseamna ca "tradatorii si spionii" sa stie cum sa actioneze fara sa fie depistati."Ce ar trebui? Sa comunicam spionilor si tradatorilor ca nu avem protocoale si sa stea putin pana rezolvam problema?! Sa facem o procedura clara ca sa vedem ce putem face si ce nu putem face ca sa stie si tradatorii si spionii sa-si ajusteze masurile? (...)As vrea sa reamintesc, si e momentul potrivit, de un celebru personaj biblic care a tradat pentru 30 de arginti. Ce daca ulterior l-au apucat remuscarile? Ca orice tradator, destinul lui a sfarsit tragic. Unii, in mod vizibil, practica acelasi lucru cu interesele statului roman. O fac la vedere, fara pic de rusine, ba chiar isi fac un titlu de glorie din asta. Poate ar fi bine cu totii sa reflectam la acest personaj", a mai spus Florian Coldea.El a incheiat spunand ca a convenit cu membrii comisiei parlamentare sa revina pentru a relua discutiie.