Florian Coldea a fost audiat 4 ore la Sectia Speciala in cazul Kovesi: Nu am luat act de vreo activitate care sa fie infractiune

In acest dosar, SS o cerceteaza penal pe fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi pentru o serie de acuzatii, printre care abuz in serviciu si luare de mita."Ce interes pentru un profesor", a comentat ironic Florian Coldea in momentul in care a fost asaltat cu intrebari de jurnalisti."O sa fac cateva observatii in momentul in care o sa ies", a adaugat fostul prim adjunct al directorului SRI.Dupa 4 ore de audieri, Coldea a iesit de la SS si cu greu si-a facut loc printre reporteri pana la masina.El a fost zgarcit in declaratii si a spus doar ca pentru extradarea lui Popa "s-a cooperat potrivit responsabilitatilor".Intrebat ce cautau in aeronava care l-a adus in tara pe Nicolae Popa doi ofiteri de la SRI, Coldea a spus: "SRI a fost implicat in aceasta operatiune de identificare, localizare si aducere in tara a domnului Nicolae Popa. A fost considerata o operatiune de succes, care reflecta cooperarea buna intre serviciile de informatii si autoritatile si institutiile de aplicare a legii, cooperare care am constatat in timp ca deranjeaza foarte multe persoane.Si, din acest punct de vedere, am vazut ca toata lumea face eforturi disperate ca practic aceasta cooperare sa afecteze intr-un fel sau altul capacitatile Romaniei de aplicare a legii, respectiv sa vulnerabilizeze Romania ca tara de frontiera a NATO si UE".El a sustinut ca SRI a cooperat si a asigurat sprijin potrivit legii."Sper din tot sufletul ca ar fi important si consider ca era important sa discutam despre toti cei care nu s-au implicat in aducerea lui Popa in tara noastra, toti cei care dupa mai bine de zece ani nu au contribuit decisiv, asa cum a facut-o SRI, pentru a contribui prin posibilitatile pe care le are la efectuarea unui act de justitie pentru cele peste 155.000 de persoane care au fost pagubite cu mai mult de 300 de milioane de roni", a spus Florian Coldea.Cat despre Kovesi, Coldea a precizat "pe scurt": "O singura observatie in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi, personal, in nicio imprejurare, nu am luat act de vreo activitate care sa fie infractiune si nici la nivelul institutiei nu am obtinut informatii despre posibile infractiuni"."Nu pot sa fac referiri mai multe in acest moment, la acest caz aflat in derulare", a adaugat Coldea, care a subliniat ca le-a dat procurorilor "toate explicatiile necesare".Dosarul a fost deschis in decembrie 2018, la sesizarea fostului deputat fugar Sebastian Ghita.Procurorii SS sustin ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi pretins lui Sebastian Ghita in 2011 sa achite suma de 268.689 lei pentru aducerea in tara, cu un avion, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, pe numele caruia exista un mandat international de arestare.