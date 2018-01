Fostul adjunct SRI Florian Coldea e profesor la Universitatea Babes-Bolyai

Ziare.

Reprezentantii UBB Cluj-Napoca au declarat, marti, ca selectia personalului didactic asociat remunerat in regim de plata cu ora se face la nivelul departamentului didactic si este avizata de Consiliul facultatii."Florian Coldea sustine, in cadrul Facultatii de Istorie si Filozofie al UBB, Departamentul de Studii Internationale si Istorie Contemporana, un curs la nivel masterat (2 ore/saptamana) cu denumirea 'Intelligence si decizie politica'.Domnia sa este angajatul Universitatii Babes-Bolyai in calitate de cadru didactic asociat remunerat in regim de plata cu ora, in baza unui contract individual de munca pe durata determinata - 8.11.2017-1.03.2018, cu norma partiala. Selectia personalului didactic asociat remunerat in regim de plata cu ora se face la nivelul departamentului didactic si este avizata de Consiliul facultatii", au spus sursele citate.Directorul Departamentului de Studii Internationale si Istorie Contemporana, Claudiu Marian, a declarat, marti, ca propunerea ca Florian Coldea sa predea la UBB a fost facuta din partea universitatii, in virtutea unui protocol pe care departamentul il are cu Academia Nationala de Informatii de aproximativ trei ani."De-a lungul anilor, mai multi profesori de la Academia Nationala de Informatii, cum ar fi Irena Chiru, Cristian Barna, Nicolae Iancu, au predat in cadrul programelor noastre, dl. Coldea nefiind singurul profesor de la Academie care desfasoara activitati de predare in cadrul programelor derulate de departamentul nostru. Dl. Coldea a acceptat propunerea noastra, iar motivul cred ca a fost prestigiul de care UBB se bucura la nivel national si international. Pentru departamentul nostru, dl. Coldea inseamna un profesionist in plus, un cadru didactic care poate aduce, prin expertiza si experienta sa, un plus masteranzilor nostri", a spus Marian.Potrivit acestuia, Florian Coldea preda la sfarsit de saptamana cursul unui numar de aproximativ 40 de masteranzi de anul II."Avand in vedere reactiile din partea studentilor, ne-am bucura daca am putea dezvolta acest parteneriat cu dl. Coldea, acolo unde expertiza si experienta domniei sale concorda cu continutul disciplinei. Programul masteral se numeste 'Managementul securitatii in societatea contemporana' si vizeaza aspecte diferite care tin de domeniul securitatii. Masteranzii respectivi se pregatesc sa lucreze in structuri de informatii la diverse institutii de stat, cum ar fi Aeroportul International Cluj, sau private. Cererea pentru absolventi ai unor specializari in domeniul studiilor de securitate este ridicata in ultima perioada", a explicat Claudiu Marian.