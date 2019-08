Antrenorul lui Brighton l-a laudat pe Florin Andone dupa golul marcat in prima etapa de Premier League

Ziare.

Cu 3-0 au castigat "pescarusii" in deplasarea de la Watford, iar atacantul roman Florin Andone intrat dupa pauza a marcat in minutul 65 la chiar prima sa atingere de balon:"Florin a muncit foarte mult si i-a dat jocului o dimensiune diferita. Am fost foarte multumit de el si de Neal Maupay. Iti doresti ca rezervele sa fie pregatite sa joace, sa intre si sa ajute. Cu siguranta avem acest lucru in echipa noastra. Cateodata ai noroc in viata de antrenor si iei deciziile corecte", a fost reactia antrenorului celor de la Brighton, Graham Potter, la finalul partidei de la Watford.Tudor Baluta nu a fost convocat pentru acest meci, el fiind adus in aceasta vara de la FC Viitorul, gruparea lui Gica Hagi din Romania.Florin Andone a mai evoluat in cariera sa si pentru Deportivo La Coruna sau Cordoba.Doucoure (min.28 - autogol) si Maupay (min.77) au marcat celelalte golurile ale intalnirii de mai sus.D.A.