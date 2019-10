Ce nota a primit Florin Andone pentru prestatia din meciul cu Real Madrid

Ziare.

Atacantul roman a avut doua ocazii mari de a inscris in poarta formatiei din capitala Spaniei, iar evolutia sa a fost notata cu 6."A inceput in forta, punandu-l la incercare de doua ori pe Courtois, Periculos, da, insa nu", noteaza site-ul Tuttomercatoweb.com.0-1 a fost rezultatul final al meciului dintre Galatasaray si Real Madrid, singura reusita a meciului apartinandu-i lui Toni Kroos, in minutul 18.Florin Andone (26 de ani) a ajuns la Galatasaray in vara, sub forma de imprumut de la Brighton.I.G.