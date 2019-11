Diagnostic dur pentru Florin Andone: Romanul nu va mai juca in 2019!

Ziare.

com

Internationalul roman a suferit o leziune a ligamentului si nu va mai juca in acest an, perioada de recuperare fiind estimata la cel putin doua luni."In urma examenului RMN, diagnosticul initial s-a confirmat, din pacate. In urma dialogului dintre staff-ul medical al nationalei cel al clubului din Istanbul, Florin a suferit o leziune partiala a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept si va absenta cel putin 2 luni - 2 luni si jumatate, perioada estimata pentru recuperare", se arata in comunicatul FRF.In varsta de 26 de ani, Andone rateaza convocarea la nationala pentru meciurile cruciale cu Suedia si Spania, din preliminariile Euro 2020.Mai mult, el s-a accidentat chiar in momentul in care turcii de la Galatasaray negociau transferul sau definitiv la gruparea din Istanbul.M.D.