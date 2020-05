Dupa ce Galata a renuntat la el, Florin Andone primeste o veste proasta si de la Brighton

Ziare.

com

Brighton vrea in urmatoarea perioada sa transfere un atacant, este vorba de Adrian Grbici, care evolueaza in prezent pentru formatia franceza de liga a doua Clermont Foot, dupa cum au anuntat englezii de la Sky Sports.Austriacul Grbici a marcat de 17 ori in 26 de meciuri din acest sezon de Ligue 2, sezon in care Clermont a incheiat sezonul pe locul 4, avand in vedere ca in Franta toate esaloanele au fost anulate.Celtic si Rangers, marile forte ale Scotiei, sunt si ele interesate de serviciile jucatorului ofensiv austriac.La 27 de ani, Andone va reveni in aceasta vara la Brighton dupa imprumutul expirat de la Galata, echipa unde nu s-a impus, ci a strans doar 11 aparitii si a marcat doua goluri doar.Andone, jucator nascut la Botosani, a ajuns in Anglia din vara lui 2018, de unde a fost cumparat de la Deportivo pentru suma de 6 milioane de euro.D.A.