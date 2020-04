Fatih Terim va renunta la serviciile lui Florin Andone, atacant imprumutat la Galata

Galatasaray, Mario Lemina ve Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak isterken; Jean Michael Seri ve Florin Andone ile de devam etmeyi dusunmuyor.



Antrenorul Fatih Terim a anuntat ca nu doreste sa achite clauza de cumparare a atacantului roman, atacant care a fost blocat de inceperea pandemiei de coronavirus in Istanbul.Acolo a profitat pentru a-si reveni la conditia fizica de dinainte de accidentarea din toamna, care l-a facut sa stea departe de gazon 3-4 luni.Ex-atacantul de la Cordoba a primit o veste proasta. Turcii de la Hurriyet scriu ca staff-ul tehnic a hotarat sa renunte la roman. Pe langa Andone, Galata va renunta in aceasta vara si la Jean Michael Seri, jucator imprumutat de la Fulham Ramane de vazut daca Brighton va renunta si ea la serviciile romanului, adus in Premier League de la Deportivo la Coruna Hurriyet scrie ca in locul lui Andone, trupa CimBom il va transfera pe Mert Hakan Yandas, de la Sivasspor. goluri in 8 partide are doar Andone la Galata, club care l-a imprumutat in noiembrie 2019.