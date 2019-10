Florin Andone a debutat oficial in Champions League: Romanul a evoluat 30 de minute in Galatasaray - PSG

Ziare.

com

Chiar daca era anuntat titular de jurnalistii turci, Andone a inceput ca rezerva duelul dintre Galatasaray si PSG , din Grupa A.El a fost trimis in teren de antrenorul Fatih Terim abia in minutul 62, dupa ce francezii reusisera sa deschida scorul."Tricolorul" i-a luat locul in teren lui Ryan Babel, fiind utilizat in banda intr-un rol nu foarte comod.Andone nu a reusit sa iasa in evidenta cu vreo faza, insa a impresionat prin disponibilitatea la efort.A fost numai al doilea meci jucat de atacantul roman in tricoul lui Galatasaray, echipa la care a ajuns in vara.Galata a fost invinsa acasa de PSG cu 1-0 si turcii asteapta acum duelurile cu Real Madrid M.D.