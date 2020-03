Florin Andone a evoluat cateva minute in derbiul dintre Galatasaray si Besiktas

Ziare.

Galatasaray si Besiktas au fost adversare in etapa a 26-a din Super Lig, campionatul turc de fotbal. Cele doua au remizat alb din pacate, scor 0-0, iar la gazde Florin Andone a evoluat doar cateva minute.Andone a intrat doar in prelungirile partidei cu Besiktas, atunci cand i-a luat locul pe teren lui Radamel Falcao.E al optulea meci pentru Andone in acest sezon din Turcia, un meci in care nu a avut timp sa faca prea multe pe teren.Galata e pe 3 in Super Lig, la trei puncte in spatele echipelor care impart prima pozitie, Trabzonspor si Istanbul BB.Rivala Besiktas este pe locul 5.In aceeasi runda din Turcia, echipa lui Sumudica, Gaziantep, a fost invinsa in depalsare de Alanyaspor, scor 0-1.