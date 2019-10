Florin Andone a marcat doua goluri pentru Galatasaray. Primul e de pus in rama (Video)

Ziare.

Titularizat in partida cu Sivasspor din campionatul Turciei, Andone a marcat primele doua goluri ale meciului.Primul, reusit in minutul 21, a fost o adevarata reusita, dupa o cursa de senzatie de la centrul terenului.Apoi, in minutul 42, Andone a executat o lovitura de la 11 metri si a dus scorul la 2-0.Amintim ca Florin Andone a fost imprumutat de Galatasaray de la Brighton & Hove pentru un sezon.C.S.