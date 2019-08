Florin Andone a marcat in Premier League (Video)

Ziare.

com

Atacantul roman a marcat in minutul 65 pentru Brighton in victoria categorica de la Watford, scor 0-3.La doar cateva secunde de la introducerea sa pe teren, Andone a punctat cu o reluare din cativa metri, dupa o centrare buna din partea dreapta.Doucoure (min.28 - autogol) si Maupay (min.77) au marcat celelalte golurile ale intalnirii.Florin Andone (26 de ani) a ajuns la Brighton in vara anului trecut de la Deportivo La Coruna, in schimbul a 6 milioane de euro.I.G.