Florin Andone a semnat cu o noua echipa

Varful in varsta de 26 de ani a parasit cantonamentul nationalei si a semnat astazi contractul cu noua echipa.El va fi imprumutat pentru un sezon in Turcia, dar Galatasaray are si o optiune de cumparare.Andone se desparte de Brighton dupa doar un sezon, in care a marcat 6 goluri in cele 29 de partide disputate.Brighton a platit 6 milioane de euro pentru a-l cumpara in 2018 de la Deportivo la Coruna La noua echipa, atacantul roman il va avea concurent in atac pe Radamel Falcao.C.S.