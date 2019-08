Florin Andone, cartonas rosu in Premier League dupa o intrare foarte dura (Video)

Ziare.

Andone a vazut "rosu" in fata ochilor la chiar primul meci ca titular in acest sezon de Premier League. In minutul 30, romanul nascut la Botosani a avut o intrare oribila la Yan Valery, iar arbitrul central Kevin Friend i-a aratat cartonasul rosu, trimitandu-l direct la cabine.Centralul a sanctionat astfel intrarea cu talpa inainte a varfului venit de la Deportivo La Coruna, care va fi suspendat asadar pentru urmatoarele 3 jocuri in Anglia.Acest moment mai greu vine dupa ce in prima etapa , Andone marcase la chiar prima atingere de balon in victoria din deplasarea de la Watford, scor 3-0.La pauza, jocul dintre Brighton si Soton este egal, scor 0-0.Iata echipele de start:La gazde, din nou, Tudor Baluta nu este in lot.Puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link , intrarea care a dus la cartonasul rosu primit de Andone.