Florin Andone, dat afara de la Galatasaray, poate fi inlocuit cu un fost star de la Liverpool si Milan

Botosaneanul de 27 de ani nu va mai continua la gruparea lui Fatih Terim din vara, dupa ce presa turca a anuntat ca Galata e interesata de transferul italianului Mario Balotelli (29 de ani), de la Brescia.Galata cauta atacanti pentru sezonul viitor, iar sefii au decis sa nu il sustina pe Andone, care a si trecut recent printr-o lunga accidentare . Radamel Falcao va pleca si el la vara, in lumea araba.Andone a strans doar 11 meciuri din toamna la Cim Bom Bom, marcand de 2 ori. In noiembrie, fostul varf de la Cordoba a suferit o grava accidentare, care l-a tinut departe de teren cateva luni, pana in februarie.In acest an a bifat doar 12 minute, in doua partide, cu Genclerbirligi si Besiktas. El se va intoarce in Premier League la Brighton, formatie unde are contract pana in vara lui 2023.Balotelli a mai trecut in marea sa cariera si pe la Inter, Manchester City AC Milan , Liverpool, Nice si Marseille. El joaca din vara trecuta la Brescia, unde are 5 goluri marcate in 19 partide.D.A.