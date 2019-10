Florin Andone, elogiat de presa din Spania dupa primele goluri la Galata, cu cateva zile inainte de duelul cu Real Madrid

Ziare.

Romanul a marcat primele sale goluri in tricoul galben si rosu vineri seara, in partida cu Sivasspor, in minutele 21 si 42, cu doar cateva zile inainte ca gruparea sa sa dea piept cu Real Madrid in grupele Ligii Campionilor:Evolutia romanului a fost apreciata si de jurnalistii de la Marca , unul dintre cele mai cunoscute ziare de sport din Spania. Acestia si-au adus aminte de evolutiile lui Andone de pe vremea cand acesta activa in La Liga pentru Deportivo: "Imprumutat cu 700.000 de euro de la Brighton, in ultimele zile de mercato, Florin Andone devine usor, usor un punct de referinta in ofensiva lui Galatasaray. In Turcia, Andone si-a recapatat forma pe care a aratat-o impotriva lui Real Madrid, in tricoul Deportivo. Cu cele doua goluri marcate impotriva lui Sivasspor, Florin Andone s-a apropiat de cel mai bun nivel al sau si l-a facut uitat pe Falcao, care are constant probleme fizice", nota presa iberica.Falcao este incert pentru jocul de marti de la ora 22 cu Real si cel mai probabil Andone va juca titular in fata gruparii cu cele mai multe trofee in Liga Campionilor, 13.Galata a invins Sivasspor cu 3-2 vineri seara, iar la oaspeti, Paul Papp a fost rezerva neutilizata. Sunt primele goluri reusite de roman in turcia, la al cincilea joc bifat pentru Galata.Turcii au optiunea de a-l transfera definitiv pe roman la finalul sezonului.Partida dintre Galata si Real va fi LIVE pe site-ul nostru, marti de la ora 22. Un singur punct are Real Madrid dupa primele doua jocuri din grupa.Citeste si:D.A.