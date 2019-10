Florin Andone povesteste un episod mai putin stiut din cariera sa, care a dus la esecul din perioada de la Brighton

Ziare.

Andone a venit la Bucuresti pentru reunirea lotului Romaniei in vederea dublei din preliminariile EURO 2020 cu Feroe si Norvegia si intr-un interviu pentru televiziunea DigiSport a explicat ca pune pe seama unei interventii chirurgicale la care a fost supus imediat dupa transferul la Brighton esecul sau de acolo."A fost greu, lumea nu stia dar eu cand am semnat cu Brighton a doua zi am fost operat de pubalgie si asta nu o stia nimeni, ca nu a iesit in presa, nu a iesit nicaieri. Am stat foarte mult timp pe tusa, am stat aproape trei luni, dupa am avut rupturi musculare. De aceea a fost foarte greu sa ma adaptez acolo. Plus ca am inceput cu piciorul stang, nu am putut sa fiu din prima zi cu echipa, iar atacantul care juca pe pozitia mea dadea goluri meci de meci", a punctat Andone, conform televiziunii mai sus citate.El a fost imprumutat in aceasta vara de englezi la Galatasaray pentru un sezon, iar acolo se lupta pentru titularizare cu marele Radamel Falcao.Pubalgia este o durere de origine inflamatorie a simfizei pubiene (articulatia mediana si anterioara, fibroasa, intre cele doua oase iliace).Intrebat cum vede viitorul sau la Galata, avand in vedere concurenta uriasa amintita mai sus, Andone puncta optimist: "Cand am avut oportunitatea, am incercat sa profit de sansele pe care le-am avut si va dati seama ca a fost greu pentru mine sa nu vin la nationala pentru ca a fost un an si ceva de cand nu am mai venit la nationala. Mi-am dorit foarte mult sa revin dar din cauza accidentarilor, ca nu am evoluat constant, nu am venit. Acum este un nou inceput si sper sa fie mai bine", mai adauga Andone, care are 23 de selectii si doua goluri la nationala.Romania va evolua pe 12 si 15 octombrie cu Feroe si Norvegia, in preliminariile EURO 2020, iar ambele partide vor fi LIVE pe Ziare.com.D.A.