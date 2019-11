Florin Andone primeste o veste excelenta inaintea meciului cu Real Madrid

Ziare.

Jurnalistii turci scriu ca atacantul roman l-a convins pe Fatih Terim ca poate fi om de baza la Galatasaray, astfel ca "Imparatul" va incerca sa il transfere definitiv.Imprumutat pentru un sezon de Brighton in Turcia, la Galata, Andone ar putea face pasul definitiv catre gruparea "Cim-Bom".Internationalul roman si-a facut loc in echipa de start dupa accidentarea lui Falcao si a reusit sa suplineasca absenta mult mai celebrului sau coechipier, astfel ca Terim nu vrea sa rateze o sanse foarte mare.Potrivit Fanatik , "Imparatul" le-a transmis baskanilor care conduc clubul ca trebuie sa inceapa imediat discutiile pentru transferul definitiv al lui Andone, iar asta se va intampla in iarna.Florin Andone este imprumutat in acest sezon la Galata in schimbul a 700 de mii de euro si in contract nu exista o clauza pentru transfer.Asta inseamna ca englezii nu vor sa renunte atat de usor la roman, cotat la peste 10 milioane de euro.Turcii scriu insa ca mutarea s-ar putea perfecta pentru numai 5 milioane, dat fiind salariul mare incasat de jucator.M.D.