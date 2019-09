Florin Andone primeste o veste foarte proasta dupa transferul in Turcia

Ziare.

Oficialii clubului turc au hotarat ca Andone va reprezenta doar a patra optiune in atac pentru acest sezon.Astfel, Andone va putea evolua doar in meciurile din Galatasaray Istanbul."Directorul sportiv al lui Galatasaray mi-a spus ca-l ia sa fie al patrulea atacant din lot! Va juca doar in Cupa Turciei. Nu l-au luat ca sa fie a doua optiune", a spus impresarul Giovani Becali la Digi Sport.Florin Andone a semnat pe 2 septembrie cu Galatasaray, dar nu a apucat inca sa evolueze pentru gruparea turca.El este imprumutat pentru un sezon de la Brighton&Hove.C.S.