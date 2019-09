Inca un atacant roman e dorit de o forta a fotbalului turc

Ziare.

Presa de la Istanbul scrie ca tanarul George Puscas a reusit sa ii impresioneze pe baskanii de la Fenerbahce, care vor incerca sa il cumpere in iarna.Desi abia a ajuns in liga a doua engleza, fiind cumoarat de Reading in aceasta vara, Puscas impresioneaza si poate parasi rapid gruparea din Championship.Potrivit informatiilor din presa turca, un scouter al celor de la Fenerbahce s-a aflat in tribune la meciul Romania - Spania, de joi seara, si a ramas impresionat de ce a vazut la varful in varsta de 23 de ani.Astfel, Fener va incerca sa forteze un transfer in perioada de mercato din iarna, insa este greu de crezut ca Reading il va lasa sa plece la atat de scurt timp dupa ce l-a achizitionat, mai ales ca Puscas incepe sa arate a jucator de clasa.M.D.