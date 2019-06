Oferta neasteptata din fotbalul spaniol pentru Florin Andone

Ziare.

La 26 de ani, Andone a primit oferta de a se intoarce in Spania, acolo unde a mai evoluat pentru Cordoba si Deportivo La Coruna.E vorba de clubul Malaga, aflat acum in Segunda Division, dar care are ca obiectiv promovarea cat mai rapida in La Liga. Malaga a jucat play-off de promovare in Primera recent, dar s-a oprit in semifinale, dupa cum anunta presa iberica.Atacantul de 26 de ani nascut la Botosani a marcat 5 goluri in sezonul recent de Premier League, avand o cota curenta de 6 milioane de euro.In ultima vreme a fost considerat unul dintre titularii de drept ai nationalei Romaniei.Malaga a terminat pe locul 3 Liga Adelante, liga secunda a Spaniei, asta dupa ce in sezonul 2012/2013 juca sfert de finala de Champions League si era eliminata dramatic de Borussia Dortmund, in ultima secunda, viitoarea finalista a acelei editii.D.A.