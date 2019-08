Presa britanica, dar si jucatori englezi de legenda il critica dur pe Florin Andone dupa eliminarea din Premier League: Merita 5 cartonase rosii

Ziare.

Andone, fost atacant la Cordoba sau Deportivo La Coruna, a primit rosu dupa o intrare cu "talpa inainte" in minutul 30 al jocului cu Soton, arbitrul Kevin Friend neavand nicio urma de indoiala in a-l elimina: Agentia de presa britanica BBC nota pe Twitter dupa acest fault: "Speram sa nu mai fie un asemenea tackle tot sezonul!".De asemenea, fostul mijlocas englez Paul Merson nota, invitat intr-un studio al unei televiziuni engleze pentru analiza etapei de Premier League ca.."Andone merita 5 cartonase rosii pentru acest fault!", in timp ce marele atacant al Angliei Gary Lineker puncta tot pe pagina sa de Twitter ca faultul romanului a fost unul "groaznic".A fost primul meci al lui Andone ca titular in acest sezon de Premier League, iar romanul acum va fi suspendat 3 etape pentru aceasta fapta.Brighton a pierdut pana la urma partida cu Soton, scor 0-2, goluri marcate de Djanepo si Redmond."Pescarusii" sunt pe 7 in EPL cu 4 puncte la activ.D.A.