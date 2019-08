Presa britanica este la picioarele lui Florin Andone dupa golul reusit in prima etapa de Premier League

Ziare.

Romanul a fost introdus in partea secunda a jocului si a marcat la chiar prima atingere de balon, fiind foarte laudat si de antrenorul sau:La finalul partidei, presa din Albion i-a acordat nota 8 lui Andone, care a jucat mai putin de o jumatate de ora in acest meci: "Tot ceea ce are nevoie e o atingere. Romanul a marcat sec la un minut dupa intrare, cu finalizare precisa in fata portii din centrarea lui Propper", punctau jurnalistii de la cotidianul The Argus.Atacantul roman nascut la Botosani a mai evoluat si pentru Deportivo sau Cordoba, avand o perioada foarte buna la Brighton si in sezonul trecut, care a fost primul pentru el in Premier League.D.A.