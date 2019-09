Probleme tot mai mari pentru Florin Andone in Turcia

Ziare.

Utilizat intr-o singura partida de la transferul sau de la Brighton, Andone a fost lasat in afara lotului de "imparatul" Terim pentru derbiul cu Fenerbahce, incheiat la egalitate, scor 0-0.Terim l-a preferat in atac pe Radamel Falcao, acesta fiind sustinut de Babel, Belhanda si Feghouli.Tot in tribune a fost trimis si ivorianul Jean Michael Seri, adus si el in vara din Anglia, de la Fulham Imprumutat pentru un sezon de la Brighton, Florin Andone traverseaza o perioada neagra. El a jucat pentru Galatasaray intr-un singur meci, cel cu Malatyaspor, iar intr-un altul, cel cu Brugge, a fost rezerva neutilizata.