Reactia lui Florin Andone dupa meciul cu Real Madrid

"Am alergat, am atacat si am dat totul pana in ultimul moment al jocului. Pentru asta ii felicit pe colegii mei. Ne-am creat cateva ocazii de gol, dar nu am putut sa le fructificam. Meritam cel putin un punct pentru evolutia noastra si pentru efortul depus. Bineinteles ca nu este rezultatul pe care il doream. Am incercat sa obtinem cele trei puncte si cred ca meritam un punct", a declarat, pentru site-ul oficial al campioanei Turciei, Andone, care a ratat doua ocazii mari in acest meci."Galatasaray este un club mare. Renuntarea nu este in caracterul sau. Trebuie sa dam totul pana in ultimul moment. Am jucat trei meciuri si mai avem de disputat inca trei. Inca mai avem o sansa in aceasta grupa. Vom munci si vom da totul. Trebuie sa aratam pasiunea noastra in meciurile care ne-au ramas. Daca vom arata aceasta dorinta, totul e posibil. Trebuie sa ne mentinem ambitia si pasiunea la un nivel inalt", a mai spus Andone, care in weekend a marcat primele sale doua goluri in campionat, in meciul cu Sivasspor (3-2).Real Madrid s-a impus cu 1-0 la Istanbul, in fata lui Galatarasay, la care Florin Andone a jucat tot meciul. Unicul gol a fost semnat de Toni Kroos (min. 18), la meciul sau cu numarul 100 in Champions League.Vezi si: Ce nota a primit Florin Andone pentru prestatia din meciul cu Real Madrid