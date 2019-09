Transfer surprinzator pentru Florin Andone: Galatasaray anunta oficial ca il vrea pe roman

Ziare.

Turcii de la Galatasaray au anuntat oficial ca il doresc pe roman in lot si ca au demarat negocierile cu englezii pentru a finaliza mutarea.In prima faza va fi vorba despre un imprumut, probabil cu optiunea de cumparare in vara lui 2020."Au inceput negocierile oficiale cu Brighton pentru imprumutul lu Florin Andone la clubu nostru", au transmis turcii pe social media.Pentru a-i face loc internationalului roman, cei de la Galata au anuntat in aceeasi maniera ca discuta cu belgienii de la Brugge cedarea, tot sub forma de imprumut, a senegalezului Mbaye Diagne, jucator cumparat in iarna cu 10 milioane de euro.Daca va ajunge la formatia din Istanbul, Andone va fi coleg in atac cu celebrul Radamel Falcao, acesta fiind transferat oficial in weekendul trecut.In lotul gruparii "Cim-Bom" se mai afla fotbalisti cunoscuti, asa cum sunt Selcuk Inan, Ryan Babel, Yuto Nagatomo sau Steven Nzonzi.M.D.