Turcii au facut public salariul urias al lui Florin Andone: E cel mai bine platit jucator roman

Ziare.

com

Conform Sporx.com, Andone primeste 200 de mii de euro pe luna, adica 2.4 milioane de euro pe an.Atacantul in varsta de 26 de ani este imprumutat in acest sezon la Galatasaray de la Brighton & Hove.Turcii au platit 700 de mii de euro pentru imprumut si au o optiune de cumparare.Florin Andone este cel mai bine platit jucator roman al momentului, depasindu-l pe Radu Stefan , care primeste 1.4 milioane de euro pe an la Lazio. Vlad Chiriches si Razvan Marin incaseaza 1 milion de euro, iar Ionut Radu 800 de mii de euro.C.S.