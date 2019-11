Veste proasta pentru nationala Romaniei! Florin Andone, in pericol sa rateze dubla cu Suedia si Spania, dupa o accidentare la Galatasaray

Ziare.

In timpul partidei din Turcia dintre Galatasaray si Gaziantep, ultima fiind formatia antrenata de Marius Sumudica Florin Andone , titular pentru Galata, s-a accidentat in minutul 11 si nu a mai putut continua jocul.Meciul a facut parte din runda a 11-a a campionatului otoman de fotbal, iar Galata a mers in deplasarea de la Gaziantep. In minutul 8, Andone s-a prabusit pe teren, fara ca vreun adversar sa il atinga. Andone nu a mai putut continua partida apoi si a fost inlocuit de olandezul Ryan Babel, fost jucator la Liverpool.Atacantul era convocat de Cosmin Contra pentru dubla cu Spania si Suedia, insa dupa ultimele informatii ale televiziunii Sport.ro el nu va mai veni la echipa nationala pentru aceste meciuri.Alaturi de Andone, selectionerul Romaniei i-a mai convocat pe atacantii Keseru, Puscas si Alibec.Romania va evolua in primul meci vineri pe teren propriu cu Suedia, de la 21.45, meci pe Arena Nationala, LIVE pe Ziare.com.Echipa noastra are nevoie de o victorie obligatorie cu nordicii, iar apoi de un meci egal in deplasarea din Spania, meci care are loc pe "Wanda Metropolitano" din Madrid.Galatasaray a invins Gaziantep in partida de mai sus cu 2-0.D.A.