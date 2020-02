3 ore de scandal pe banii romanilor: Filmul unui show total cu Teodorovici si Citu

Discutii tensionate pe tema majorarii pensiilor

Acuzatii de blat politic

Ironii din partea lui Teodorovici

Ironii cu lilieci

Au fost 18 voturi pentru si 18 impotriva, scorul fiind egal avizul este negativ.Citu si-a inceput prezentarea cu un scurt bilant al activitatii sale in cele 3 luni de guvernare, dar a fost intrerupt de presedintele sedintei Viorel Arcas, care i-a transmis sa spuna ce va face ca viitor ministru al Finantelor, nu ce a facut deja.Dupa ce a incercat sa explice ca programul de guvernare pe 2020 depinde foarte mult de ceea ce s-a intamplat in 2019 in guvernarea social democrata, Florin Citu s-a conformat si a continuat prezenterea cu obiectivele pentru acest an. Printre acestea se numara mentinerea deficitului in tinta propusa, cresterea investitiilor, informatizarea ANAF.Ulterior, la momentul intrebarilor, senatorul PSD Daniel Zamfir a aratat ca nu acestea sunt inutile, din moment ce Guvernul Orban II a anuntat public ca nu vrea sa primeasca votul de investitura. Astfel, Zamfir i-a cerut lui Citu sa isi faca bilantul celor 3 luni de guvernare si sa explice imprumuturile din acest an."Suntem intr-o procedura de neinvestitura a Cabinetului, intrebarile despre ce vrea sa faca sunt inutile, a anuntat public ca nu vrea sa fie investit. Asa ca sa ne spuna ce a facut in cele 3 luni. Si ii anunt pe colegi ca domnul Citu nu doreste sa participe la audieri in Senat.Domnia sa e obligat sa vina la orice comisie din Parlament. Chiar si la Comisia de Cultura. Dar pentru ca asistam la o procedura de neinvestitura e important sa lamurim ce s-a intamplat cu imprumuturile, de ce au fost la dobanzi la care au fost, de ce au fost intr-o perioada atat de scurta. Grecia s-a imprumutat mai ieftin decat noi", a spus Zamfir.In replica, Florin Citu a explicat ca Grecia a luat imprumuturi la dobanzi mai mici, pentru ca are surplus bugetar. In schimb, Romania are deficit bugetar, acesta fiind motivul pentru care dobanzile la care ne imprumutam sunt mai mari. Totusi, a precizat Citu, "ne-am imprumutat mult mai ieftin decat guvernul PSD"."Haideti sa ne uitam la Grecia. Grecia are surplus bugetar, noi avem deficit, de aceea, ne imprumutam mai scump. Anul trecut s-au facut imprumuturi de 5 miliarde de euro, nu s-a facut comisie de ancheta, nu a spus nimeni nimic. Noi la 12 ani ne-am imprumutat la o dobanda de 2%, anul trecut se imprumtau la 2,12%. Si la imprumuturile pe 30 de ani ne-am imprumutat mai ieftin. De ce ne-am imprumutat pe 30 de ani? Pentru ca este mai ieftin si arata increderea in Romania", a replicat Citu.Subiectul cresterii pensiilor a provocat un moment tensionat intre Florin Citu si fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai. Acesta din urma l-a intrebat pe Citu daca vor creste pensiile de la 1 septembrie, cerand ca raspunsul sa fie "da" sau "nu". Iata dialogul dintre cei doi:De la 1 septembrie veti majora valoarea punctului de pensie? Din respect va rog sa dati un raspuns cu "da" sau "nu"De ce nu ati vrut sa cresteti pensiile de la 1 ianuarie? Noi am pus bani in buget.Nu am primit raspunsul.Aplicarea Legii pensiilor tine de Ministerul Muncii. Noi am pus banii in buget.Vreau un raspuns cu "da" sau "nu". Altfel, vor fi in continuare nelamuriri.Legea se aplica si va puteti uita in buget ca sunt bani.Intervine si presedintele sedintei,: Domnul Budai, eu inteleg ca se majoreaza.Dar sa spuna da sau nu, intrebarea e a pensionarilor nu a mea, a bunicilor pe care i-a luat la misto atunci cand a vorbit despre bunicii lui.Aceasta nu e o dezbarere, acesta e raspunsul meu, respectam legislatia in vigoare.Deputatul USR Cosette Chichirau a acuzat un blat politic si i-a cerut ministrului propus al Finantelor sa ii spuna cum sa voteze, pentru a strica acest blat."Ma bucur sa primim mai multe detalii relevante la o sedinta de neinvestire decat la o sedinta de investire. Asta e un progres. Ar trebui sa avem mai multe din astea! Suntem aici, intr-o criza politica, pentru ca nu ati vrut alegeri in doua tururi, ci anticipate si asta din motive electorale.Este un blat politic. Cand veti face blaturi pentru cetateni? Inteleg ca nu vreti sa fiti investiti!Vreau sa stric acest blat politic. Inca nu am decis cum sa votez, vreau sa imi spuneti cum sa votez pentru a strica acest blat politic", a spus Chichirau.In replica, Florin Citu a spus ca "vrem sa avem alegeri anticipate, pentru ca cu aceasta majoritate nu putem face ceea ce ne-am propus".Totodata, Cosette Chichirau i-a reprosat lui Citu ca bugetul pe 2020 a fost adoptat prin asumarea raspunderii si ca partidul sau nu a participat la realizarea lui.Insa Florin Citu a contrazis-o, afirmand ca a lucrat la buget cu deputatul USR Clausiu Nasui."Colegul dumneavoastra, Claudiu Nasui, a fost langa mine, am lucrat indeaproape cu el la formarea bugetului. Il puteti intreba. Am aprobat si amendamentele USR", a replicat Florin Citu.Deputatul PNL Carmen Harau, coleg de partid cu Florin Citu, a vrut sa afle daca vor exista cresteri de taxe in acest an."Am declarat de zeci de ori ca nu se schimba nimic la Codul Fiscal. Ca principiu, suntem pentru taxe mai mici, mai putine. Mentinem cota unica, nu se atinge nimeni de cota unica", i-a raspuns Citu.Fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, si-a inceput interventia cu ironii la adresa lui Citu, intrebandu-l daca poate raspunde tinand cont ca premierul Ludovic Orban nu se afla alaturi de el. Teodorovici a facut referire la audierile de anul trecut, cand Orban i-a insotit pe ministrii propusi in fata comisiilor de specialitate."Pot sa incep sa pun intrebari? Vad ca nu e si domnul Orban langa dumneavoastra si nu stiu daca puteti sa raspundeti fara dansul", a spus Teodorovici.Apoi, fostul ministru a precizat ca nu doreste ca Florin Citu sa ii raspunda azi la intrebari si l-a criticat ca se lauda cu proiecte incepute de guvernarea social democrata."Am sa va punctez cateva chestiuni, dupa care mai sunt si altele. Nu vreau sa raspundeti azi. As incepe cu o chestiune simpla, v-am spus ca puteti apela la mine oricand, o parere nu strica niciodata, dar nu ati apelat.Vreau sa imi dati un singur exemplu de implementare pentru informatizarea ANAF. OUG, hotararea de guvern pentru reforma ANAF sunt facute inainte de venirea dvs. As vrea sa prezentati ce va apartine. Proiectul privind poprirea este un proiect de anul trecut. Split TVA a fost declarat de mine ca fiind optional, nu a fost un obiectiv reusit de dumneavoastra", a enumerat Teodorovici.Fostul ministru de Finante i-a mai reprosat lui Citu ca a anulat OUG 114, fara sa explice care au fost efectele negative ale ordonantei. Mai mult, desi criticata in repetate randuri de intreg mediul de afaceri, Teodorovici a continuat sa spuna ca masurile cuprinse in OUG 114 au fost bune."Care a fost scopul abrogarii OUG 114? Scopul adoptarii ei a fost sa finantam economia, sa o ajutam. Veniti cu elemente clare privind efectele OUG, vrem sa vedem argumentele, sa inteleaga oamenii", a mai afirmat Teodorovici.Totodata, el va cere infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta, in fata careia sa se prezinte atat el, cat si Viorica Dancila, Ludovic Orban si Florin Citu, pentru a explica programarea si executia bugetara aferenta anului 2019.Au existat cateva comentarii din partea purtatorului de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, iar Eugen Teodorovici a propus ca acesta sa fie scos afara din sala."Cer sa spunem la vot ca domnul Danca sa paraseasca sala. Pai intervine peste un parlamentar. Nu se poate asa ceva", a spus Teodorovici, insa presedintele sedintei, Viorel Arcas, nu a fost de acord: "Nu supunem la vot asa ceva"."Vedeti, doamna Chichirau, vedeti blatul", i s-a adresat Teodorovici deputatului USR, care anterior acuzate un blat intre PSD si PNL."Stiu, nu trebuie sa imi explicati mie", a replicat Chichirau, iar Teodorovici i-a raspuns: "Si eu stiu, din pacate, mi-e greu sa actionez, dar si cand voi actiona..."Dialogul dintre cei doi a continuat, Cossete Chichirau spunandu-i: "ati avut sansa"."Niciodata nu se stie, eu sunt plin de sanse. Dar haideti sa vorbim despre domnul Citu, nu despre mine", a fost raspunsul lui Teodorovici.Dupa ce Eugen Teodorovici s-a plans ca si-a dorit sa ii ofere lui Florin Citu sfaturi, iar acesta nu a apelat la el, deputatul PNL Pavel Popescu i-a spus acestuia ca traieste "tragedia liliacului", care nu stie daca este mamifer sau pasare."Teodorovici joaca tragedia liliacului, care nu e nici mamifer nici pasare. Sunteti socialist sau liberal? Dupa ce va veti clarifica ideologic, sa va hotarati si daca puneti intrebari sau dati sfaturi", i-a transmis Pavel Popescu."Liliacul poate sa fie si floare...", s-a auzit din sala.A venit apoi si reactia ministrului propus pentru Finante, Florin Citu, care a spus ca Eugen Teodorovici "intotdeauna este liberal, doar cand e ministru e social democrat".Totodata, Citu a precizat ca este de acord cu infiintarea unei comisii de ancheta.