Abia lansat, site-ul pentru IMM Invest a fost atacat. Citu: Cat nu functioneaza, nu se inregistreaza nimeni in program!

Practic, site-ul nu merge, iar companiile care doreau sa acceseze acest program nu se pot inregistra momentan pe platforma."Probabil aceleasi personaje care arunca cu noroi in tot ceea ce face Guvernul au atacat site-ul IMM INVEST. Nici eu si nici romanii onesti care au acum nevoie de aceste resurse nu ne asteptam la o asemenea ticalosie.Nicio problema. Continuam. Mergem inainte.Nu permit nicio smecherie", a scris ministrul pe contul sau de Facebook.Intr-adevar, la o accesare a paginii www.imminvest.ro , nu se incarca nimic, iar ecranul ramane alb.Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a transmis, la randul sau, ca atat www.fngcimm.ro, cat si www.imminvest.ro, au fost blocate la scurt timp dupa ce au fost deschise...FNGCIMM a tinut insa sa precizeze ca, pana sa se blocheze platformele, au fost "peste 200 aplicatii pe secunda inca din primele momente"."Portalul imminvest.ro a inregistrat o rata de inscriere de peste 200 aplicatii pe secunda inca din primele momente de la deschiderea aplicatiei, fiind intr-o crestere exponentiala. Ambele site-uri, www.fngcimm.ro si www.imminvest.ro au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicatiei.In etapa de dezvoltare si testare au fost verificate si validate atat conditiile de securitate, cat si conditiile functionale, in cazul unei sarcini ridicate.. In acest moment, echipa de suport tehnic a aplicatiei depune toate eforturile pentru remedierea problemelor tehnice", transmite sursa citata intr-un comunicat remisFNGCIMM subliniaza ca se fac eforturi deosebite pentru a remedia situatia: " (...) ii asiguram pe toti antreprenorii, ca in cel mai scurt timp, procesul de inscriere va fi reluat in parametri optimi".Florin Citu a anuntat, azi dimineata, ca incepe IMM Invest, un program de sprijin al intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri).El a precizat ca astfel Romania intra in etapa a doua de repornire a economiei, in contextul pandemiei de coronavirus.IMM Invest poate fi accesat de companii pe tot parcursul acestui an, nu doar in perioada starii de urgenta, a mai explicat ministrul de Finante.Plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, iar creditele sunt garantate cu pana la 90%, in functie de destinatie: capital de lucru sau investitii.De asemenea, comsioanele si dobanzile sunt suportate de Guvern.A.D.