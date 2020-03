Ce spune ministrul Citu despre majorarea pensiilor cu 40%. Se amana din cauza pandemiei?

LIVE

Intrebat la RFI Romania despre cresterea pensiilor, Florin Citu a evitat sa spuna clar daca acestea vor mai fi sau nu majorate la toamna cu 40%, dar considera ca subiectul ar merita o discutie."In acest moment, nu exista o discutie despre pensii, vom vedea la rectificare, dar asa cum am spus la inceputul anului si pana acum, totul depinde de executia bugetara (...), dar trebuie sa ne gandim ca suntem intr-un moment in care efortul bugetar este enorm pentru a sustine foarte multe companii, persoane care intra in somaj tehnic. Vom vedea daca efortul bugetar mai poate... daca mai putem sa facem acest lucru in acel moment.Deocamdata, nu ne gandim la asa ceva, banii sunt in buget, dar merita o discutie, sa vedem daca putem sa luam resurse si sa le folosim in alta parte, acolo unde este nevoie, pentru medicamente, pentru echipamente, pentru teste. Sunt niste bani acolo, care ar putea sa fie folositi pentru altceva, dar nu este o decizie pe care o iau eu, este o decizie pe care o vom lua cand ne vom uita la executia bugetara", a spus Citu.Intrebat daca poate fi luata in calcul o etapizare a majorarii pensiilor cu 40%, ministrul de Finante a raspuns: "Poate ca e momentul sa incepem sa discutam despre asa ceva, dar vom vedea, nu vreau sa ma pronunt astazi, doar spun ca avem nevoie de toate resursele, in special pentru a sustine acele parti din economie care sufera astazi si pentru partea de sanatate, cheltuieli de sanatate (...), deci avem nevoie de fiecare resursa, pentru a opri aceasta epidemie si este nevoie de efortul tuturor romanilor, pentru a trece peste asta".Citeste si Premierul anunta ca pensiile vor fi platite la timp, ba poate chiar si mai devreme