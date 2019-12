Citu a dezvaluit Reuters cand si cu cat are de gand sa majoreze contributiile la fondurile de pensii private

Ziare.

Majoritatea romanilor sunt obligati sa contribuie atat la fondul de pensii de stat, cat si la fonduri private de pensii, in urma unei reforme din 2008.In septembrie 2020, guvernul liberal trebuie sa faca o majorare de 40% a pensiilor de stat, conform legii pensiilor adoptata de guvernul precedent de stanga, ceea ce va face ca deficitul bugetar sa depaseasca limita de maximum 3% prevazuta de legislatia Uniunii Europene, iar ratingul de tara sa fie redus de catre agentiile de evaluare financiara.Majorarea pensiilor va face tara mai vulnerabila in urmatorii ani, in conditiile in care natalitatea a crescut puternic dupa 1966 din cauza interzicerii avorturilor, astfel ca numarul pensionarilor va urca puternic dupa 2030, noteaza Reuters."Viziunea noastra este pentru un sistem de pensii complet nou, nu doar un proiect de lege nou. Sper ca nu este prea tarziu, pentru ca orice restructurare are nevoie de cateva decenii pentru a deveni eficienta, iar 2030 este dupa colt", a spus Citu.Cele sapte fonduri private de pensii din Romania administreaza in prezent active in valoare de aproape 13 miliarde de euro si sunt cei mai mari investitori institutionali de la bursa.Fostul guvern social democrat, care a fost demis prin motiune de cenzura in octombrie, s-a concentrat pe majorarea pensiilor de stat.La inceputul acestui an, fostul guvern a plafonat contributiile la fondurile private la 3,75%, a redus comisioanele de administrare si a majorat necesarul de capital social la un nivel prohibitiv.Actualul guvern, venit la putere in noiembrie, va inversa aceste conditii prin ordonanta de urgenta, in aceasta saptamana , iar Citu a spus ca va propune majorarea contributiilor la fondurile de pensii private la 5% in 2021 si la 6% in 2022."Contributiile vor ramane neschimbate numai anul viitor, avand in vedere situatia financiara actuala. Dorim un sistem...bazat pe contributii, unul care acorda o importanta mai mare partii administrate private, care ofera randamente", a spus ministrul de Finante pentru sursa externa.Majorarea de anul viitor a pensiilor cu 40% a determinat agentia de rating Standard & Poor' sa revizuiasca perspectiva ratingului Romaniei la negativa In conditiile in care 2020 va fi an electoral, guvernul de centru a anuntat ca va respecta legislatia actuala, dar ca va reduce cheltuielile statului si va imbunatati colectarea taxelor, pentru a preveni cresterea deficitelor.Guvernul Romaniei anticipeaza ca deficitul bugetar va scadea la 3,6% din PIB in 2020 si la 3,3% in 2021, de la un nivel de 4,4% estimat in acest an, dar va ramane peste limita de 3% a Uniunii Europene pana in 2022.Comisia Europeana a estimat ca deficitul bugetar al Romaniei va atinge 6,1% din PIB in 2021, daca nu vor fi luate masuri suplimentare."Estimarile dateaza de dinainte sa vina acest guvern. Voi incerca sa asigur Comisia Europeana si pietele financiare ca...drumul pe care ne aflam este cel al consolidarii fiscale", a spus Citu, adaugand ca trecerea de la o politica pro-ciclica nu va fi abrupta, pentru a nu sufoca cresterea economica."Doresc sa le arat ca indiferent ce va fi peste limita de 3% va merge la investitii publice", a adaugat premierul.Acesta a mai spus ca va propune ca guvernul sa amane cu un an, prin ordonanta de urgenta, orice schimbari in vederea unor cheltuieli suplimentare facute de parlamentari.Citu a spus ca necesarul de finantare bruta de anul viitor va fi mai scazut fata de nivelul estimat pentru acest an, de 90 de miliarde de lei (21 miliarde dolari). Tinta Ministerului de Finante pentru emisiunile externe de obligatiuni va incepe de la 5 miliarde de euro (5,51 miliarde dolari), acelasi nivel ca in acest an.Pentru inceput, managerii de emisiuni intentioneaza sa atraga de pe pietele externe peste 2 miliarde de euro, la inceputul anului 2020, a aratat ministrul.Citeste si Posibilitatea de a renunta la contributiile pentru Pilonul II de pensii va fi eliminata